Канчельскис заявил, что Салихова позорит «Спартак»
- РИА Новости
«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещё рассказывают нам о футболе», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».
По его мнению, ситуация уже перестаёт быть смешной и всё больше превращается в ужасную беду для московского клуба.
«Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», — добавил Канчельскис.
До этого Салихова раскритиковала проведение матча за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян выразил мнение, что красно-белым не стоит бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок.