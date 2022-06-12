Канчельскис заявил, что Салихова позорит «Спартак»

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис подверг критике Зарему Салихову, которая является супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Канчельскис заявил, что Салихова позорит «Спартак»
  • РИА Новости

«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещё рассказывают нам о футболе», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По его мнению, ситуация уже перестаёт быть смешной и всё больше превращается в ужасную беду для московского клуба.

«Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», — добавил Канчельскис.

До этого Салихова раскритиковала проведение матча за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян выразил мнение, что красно-белым не стоит бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок.

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