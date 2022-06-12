Канчельскис заявил, что Салихова позорит «Спартак»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис подверг критике Зарему Салихову, которая является супругой владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Ей надо заканчивать заниматься футболом. Позорит «Спартак». Как так можно? Детских тренеров приглашают на работу… Они ещё рассказывают нам о футболе», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

По его мнению, ситуация уже перестаёт быть смешной и всё больше превращается в ужасную беду для московского клуба.

«Мне очень обидно и жалко, что такую команду берут и уничтожают люди, которые не имеют права вообще там быть», — добавил Канчельскис.

До этого Салихова раскритиковала проведение матча за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян выразил мнение, что красно-белым не стоит бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок.