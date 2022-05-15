«Монако» отыгрался с 0:2 и победил «Брест» в матче Лиги 1
Встреча прошла в Монако и завершилась со счётом 4:2.
В составе гостей на 10-й и 23-й минутах отличились Жан-Кевин Дюверн и Юсеф Белайли. Монегаски же ответили хет-триком Виссама Бен-Йеддера, который на 44-й реализовал пенальти, а также забил на 51-й и 55-й минутах. Кроме того, у хозяев голом отметился Кевин Фолланд (70-я).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле 79-й минут, получил в первом тайме жёлтую карточку и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что дубль Лионеля Месси помог ПСЖ разгромить «Монпелье» в матче Лиги 1.