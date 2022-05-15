Дубль Месси помог ПСЖ разгромить «Монпелье» в матче Лиги 1
Встреча прошла в Монпелье и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино.
В составе гостей дубль оформил Лионель Месси, который отличился на шестой и 20-й минутах, один мяч забил Анхель Ди Мария (на 26-й минуте), также пенальти реализовал Килиан Мбаппе (на 60-й минуте).
Таким образом, ПСЖ набрал 83 очка. Парижане несколько туров назад гарантировали себе победу в чемпионате Франции. «Монпелье» (43) находится на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет перейти в «Реал», несмотря на давление со стороны ПСЖ.