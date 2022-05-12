Хрюнов верит в досрочную победу Шлеменко в поединке с Исмаиловым

Промоутер Владимир Хрюнов поделился ожиданиями от боя между бывшим чемпионом Bellator в среднем весе россиянином Александром Шлеменко и его соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Думаю, что это один из самых интересных поединков. Надоел мне улыбающийся Магомед. На самом деле я шучу. Желаю удачи обоим, но надеюсь, что Шлеменко одержит досрочную победу», — сказал Хрюнов в эфире РЕН ТВ.

Бой пройдёт в рамках промоушена Russian Cagefighting Championship (RCC). Пятираундовый поединок состоится в августе в Екатеринбурге и возглавит турнир RCC 12. Бойцы также примут участие в реалити-шоу, которое по формату будет напоминать Ultimate Fighter в UFC.

35-летний Исмаилов в октябре 2021 года проиграл нокаутом чемпиону организации Fight Nights Global в среднем весе Владимиру Минееву. До этого Магомед не терпел поражений в 12 боях подряд. Всего на его счету 17 побед, три проигрыша и одна ничья в MMA.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 61 победу, потерпел 13 поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Исмаилов поделился ожиданиями от боя со Шлеменко.