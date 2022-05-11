Ваноли похвалил «Енисей» перед матчем со «Спартаком» в полуфинале Кубка России

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России по футболу с красноярским «Енисеем».

«Енисей» — отличная команда, они хорошо проводят сезон. И в чемпионате, и особенно в Кубке. Они хорошо готовы, у них отличный тренер. Уверен, что они приедут сюда, чтобы победить, поэтому мы должны быть, прежде всего, психологически готовы к этой встрече», — приводит слова Ваноли пресс-служба «Спартака».

Он отметил, что победная серия помогает его игрокам обрести уверенность и повышает их самооценку, а также отметил необходимость в разнообразии действий своих подопечных.

Встреча между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало в 19:30.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал матч с «Енисеем» главной игрой сезона для команды.