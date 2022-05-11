Каррера считает матч с «Енисеем» главной игрой сезона для «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Игроки должны продемонстрировать настоящий спартаковский дух. Сегодня для них главный матч сезона», — цитирует Карреру Sport24.
По его мнению, спартаковцы должны побеждать, если выйдут на матч с таким же настроем, как против ЦСКА в четвертьфинале.
«А если недооценят соперника, то остановятся в шаге от финала — и это будет трагедия. Но я верю в успех и желаю команде удачи», — добавил итальянский специалист.
Встреча между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало в 19:30.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что у «Енисея» нет шансов обыграть красно-белых в Кубке России.