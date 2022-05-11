Каррера считает матч с «Енисеем» главной игрой сезона для «Спартака»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка России с красноярским «Енисеем».

«Игроки должны продемонстрировать настоящий спартаковский дух. Сегодня для них главный матч сезона», — цитирует Карреру Sport24.

По его мнению, спартаковцы должны побеждать, если выйдут на матч с таким же настроем, как против ЦСКА в четвертьфинале.

«А если недооценят соперника, то остановятся в шаге от финала — и это будет трагедия. Но я верю в успех и желаю команде удачи», — добавил итальянский специалист.

Встреча между «Спартаком» и «Енисеем» состоится 11 мая в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало в 19:30.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что у «Енисея» нет шансов обыграть красно-белых в Кубке России.