Шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Питтсбург Пингвинз» на своём льду нанёс поражение «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду PPG Paints Arena, завершилась со счётом 7:4 в пользу команды из Пенсильвании.

В составе «Пингвинз» шайбы забросили Брок Макгинн (2'), Джефф Картер (9'), Эван Родригес (11', 16'), Дэнтон Хайнен (52'), Джейк Гюнцель (58') и Джефф Картер (59'). У «Рейнджерс» отличились Каапо Какко (6'), Фрэнк Ватрано (27'), Артемий Панарин (28') и Эндрю Копп (36').

После первого периода вратарь синерубашечников Александр Георгиев заменил Игоря Шестёркина, который пропустил четыре шайбы.

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт 10 мая в Питтсбурге.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить