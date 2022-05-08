Шайба Панарина не помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче плей-офф НХЛ
Игра, которая прошла на льду PPG Paints Arena, завершилась со счётом 7:4 в пользу команды из Пенсильвании.
В составе «Пингвинз» шайбы забросили Брок Макгинн (2'), Джефф Картер (9'), Эван Родригес (11', 16'), Дэнтон Хайнен (52'), Джейк Гюнцель (58') и Джефф Картер (59'). У «Рейнджерс» отличились Каапо Какко (6'), Фрэнк Ватрано (27'), Артемий Панарин (28') и Эндрю Копп (36').
После первого периода вратарь синерубашечников Александр Георгиев заменил Игоря Шестёркина, который пропустил четыре шайбы.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдёт 10 мая в Питтсбурге.
Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов стал девятым россиянином, оформившим хет-трик в матче плей-офф НХЛ.