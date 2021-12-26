Смена тренера в сборной, гегемония «Зенита» в РПЛ и бардак в «Спартаке»: события года в российском футболе

Станислав Черчесов уступил место во главе сборной России Валерию Карпину после неудачи на Евро-2020. Однако под руководством нового наставника национальная команда не сумела напрямую пробиться на ЧМ-2022. «Зенит» в третий раз подряд выиграл чемпионат страны и завоевал Суперкубок. «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, несмотря на серьёзные противоречия в клубе и две тренерские рокировки. А «Локомотив» пережил очередную кадровую революцию. О главных событиях года в российском футболе — в материале RT.

Рокировка в сборной: Карпин вместо Черчесова

Замена возглавлявшего сборную России Станислава Черчесова Валерием Карпиным стала главным событием уходящего года в отечественном футболе. Предыдущий наставник руководил командой на протяжении пяти лет и, казалось, должен был вместе с ней до конца повести борьбу за путёвки на чемпионат мира в Катаре. Однако неудача на Евро-2020 внесла неожиданные коррективы.

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Парадоксально, но главной причиной отставки тренера послужил даже не провал на первенстве континента, а раздражение в среде болельщиков. Несмотря на выход в четвертьфинал домашнего мундиаля, Черчесова не любили за высокомерие и обвиняли в ставке на оборонительный антифутбол. Последней каплей стала пресс-конференция, на которой специалист назвал себя полевым командиром.

Приход Карпина помог вернуть расположение к сборной. На контрасте с немногословным предшественником открытый, смело отвечающий на все вопросы журналистов тренер вызвал у публики симпатию. К тому же он попытался изменить игру коллектива, сделав акцент на высокий прессинг и отказавшись от Артёма Дзюбы, который при Черчесове являлся системообразующим игроком.

Другое дело, что в большинстве матчей под его руководством Россия не радовала ярким футболом. Исключением стало выездное противостояние со Словенией. Но куда больше запомнились встречи с Хорватией и Словакией, в которых у отечественной команды не получалось ничего.

Поражения в решающих матчах

Тем не менее Карпину в сборной поначалу невероятно везло. Под его руководством она выиграла пять матчей в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 и дома разошлась миром с главным конкурентом — Хорватией. Такие результаты помогли подойти к встрече последнего тура в Сплите на первом месте. В выездной игре с «шашечными» гостей устраивала ничья, но они потерпели обидное поражение. Судьбу прямой путёвки в финальную стадию турнира решил автогол Фёдора Кудряшова. Но тренера расстроила не столько сама осечка, сколько трусливая игра: 32% владения мячом и всего два неточных удара.

В целом нельзя сказать, что национальная команда неудачно выступала и с Черчесовым. В 2021-м она во главе с бывшим наставником провела семь матчей, в которых одержала три победы при таком же количестве поражений. Удалось успешно начать квалификацию ЧМ-2022, а на Евро-2020 обыграть Финляндию. Но, как и в случае с Карпиным, решающее испытание закончилось неудачей. Россия разгромно уступила Дании (1:4) и не сумела выйти в плей-офф континентального первенства.

Завершился же год для сборной двумя хорошими жеребьёвками. В полуфинале стыковых матчей за право поехать на ЧМ в Катар она сыграет с Польшей, а в финале может сойтись с победителем матча Чехия — Турция. В Лиге наций команда вовсе имеет отличный шанс пробиться в элитный дивизион, поскольку в соперники по группе получила Исландию, Израиль и Албанию.

Reuters

© Antonio Bronic

Страсти по Дзюбе

Самым обсуждаемым футболистом сборной стал Дзюба. После ухода Черчесова многие гадали, сохранит ли капитан место в коллективе, учитывая затяжной конфликт с Карпиным. Поначалу казалось, они зарыли топор войны. Летом состоялась встреча, на которой нападающий изъявил желание помочь новому тренеру. Но на сентябрьские матчи он в состав не попал. Через месяц ситуация изменилась, однако футболист сам отказался от вызова, сославшись на желание набрать форму. С тех пор стороны лишь обменивались колкостями через СМИ. Например, Артём обвинил наставника в неуважении и желании оскорбить его.

Так или иначе, но в лице Дзюбы сборная лишилась одного из сильнейших форвардов страны. Прошлый сезон РПЛ он завершил на первом месте в гонке снайперов, отличившись 20 раз. В текущем нападающий побил рекорд результативности в Премьер-лиге. А по количеству очков по системе «гол + пас» (10 + 4) он вовсе лидирует.

Да и национальной команде Дзюба до последнего оставался полезен. В уходящем году он в квалификации ЧМ-2022 поразил ворота Мальты и дважды — Словении, а на Евро-2020 реализовал пенальти в противостоянии с Данией и помог отличиться Алексею Миранчуку в матче с Финляндией. Попутно он с 30 голами догнал Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров сборной в истории.

Титулы «Зенита»

На внутренней арене 2021-й ознаменовался доминированием «Зенита». Если в еврокубках петербуржцы регулярно испытывают проблемы, то дома не знают себе равных. В мае они в третий раз подряд выиграли чемпионат России с отрывом восемь очков от ближайшего преследователя, «Спартака». Гарантировать себе очередной титул удалось за два тура до финиша благодаря унизительному разгрому «Локомотива» — 6:1.

Железнодорожники намеревались взять реванш в июле в матче за Суперкубок, но вновь оказались крупно биты — 0:3. Таким образом, сине-бело-голубые не смогли взять лишь Кубок страны. В 1/8 финала они сенсационно уступили «Арсеналу».

В новом сезоне РПЛ серьёзную конкуренцию «Зениту» составило «Динамо», однако действующий чемпион всё равно ушёл на зимнюю паузу лидером, в четвёртый раз подряд под руководством Семака. В целом складывается впечатление, что выиграть чемпионат петербуржцы способны с любыми потерями в составе, поскольку просто на голову сильнее конкурентов. Подчёркивают их преимущество результаты очных матчей с такими грандами, как «Динамо» (4:1, 1:1), «Спартак» (7:1), ЦСКА (1:0, 2:0), «Краснодар» (3:2), «Локомотив» (1:1).

РИА Новости

© Алексей Даничев

Революция в «Локомотиве»

Способствовали гегемонии команды с берегов Невы серьёзные проблемы в стане основных конкурентов. Например, железнодорожники менее чем за год пережили два этапа перестановок в руководстве. В декабре 2020-го клуб покинули ненавидимый фанатами Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков. Весной москвичи во главе с Марко Николичем выдали великолепный финишный спурт в национальном первенстве, заняв третье место, и завоевали Кубок России.

А уже летом в «Локомотив» пришла команда известного немецкого менеджера Ральфа Рангника, назначенного на должность руководителя отдела спорта и развития. Техническим директором стал ранее работавший в «Спартаке» Томас Цорн. Красно-зелёные объявили о смене вектора развития: избавились от ряда опытных футболистов и потратили на трансферном рынке, по данным СМИ, более €30 млн. А осенью после первых неудач в отставку был отправлен Николич, его место занял Маркус Гисдоль.

Но настоящий сюрприз ждал болельщиков в конце ноября, когда Рангник, запомнившийся своим желанием сделать «из паровоза «Сапсан», возглавил «Манчестер Юнайтед». Лучшего пока оставляют желать и результаты команды. На зимнюю паузу она ушла лишь на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, а на групповом этапе Лиги Европы набрала всего два очка.

Перемены в ЦСКА и «Краснодаре»

Не хватало стабильности и другим конкурентам «Зенита». Помимо «Локомотива», меняли наставников в ЦСКА, «Краснодаре» и «Спартаке». Причём армейцы сделали это дважды. После прихода Евгения Гинера клуб приучил к тому, что терпеливо относится к тренерам и не стремится отправлять их в отставку при первой возможности. Потому с красно-синими годами работали Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко.

В 2021-м метания начались как раз после ухода белоруса. Причиной расставания послужило неудачное начало года. Если этот шаг в какой-то степени выглядел логично, то назначение не имеющего опыта Ивицы Олича вызвало большие вопросы. В результате хорват, несмотря на поддержку фанатов, совершить чудо не сумел. Красно-синие заняли шестое место и впервые за долгие годы не попали в еврокубки.

Летом своего поста лишился и сам Олич. Выбор сменщика вновь удивил, ведь руководство доверилось Алексею Березуцкому, который, являясь легендой ЦСКА, только начинает свой путь в роли тренера. Однако и эта рокировка не слишком повлияла на результаты армейцев. На зимнюю паузу они ушли четвёртыми.

Гончаренко же оставался без работы совсем недолго — в апреле он принял «Краснодар». Но и в случае с белорусом нельзя сказать, что новая команда сильно прибавила под его руководством. Южане, хотя и навели порядок в обороне, продолжили регулярно терять очки в матчах с аутсайдерами и середняками и пока не попадают в еврокубковую зону.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Противоречивость «Спартака»

Две смены главного тренера за год пережил и «Спартак». После окончания прошлого сезона команду покинул Доменико Тедеско, завоевавший с ней серебряные медали РПЛ. Его место занял другой именитый легионер — Руй Витория, до того добившийся немалых успехов с португальскими грандами. Однако в «Спартаке» он не проработал и полугода. В конце декабря красно-белых взял Паоло Ваноли.

Чехарда специалистов — лишь часть бардака, который творился в клубе. 2021-й в «Спартаке» прошёл под знаком очередного раунда борьбы за власть. Зачастую конфликты между сторонами становились достоянием общественности. Чего стоит хотя бы перепалка в Telegram Заремы Салиховой и Дмитрия Попова, уволенного с поста спортивного директора в начале августа.

Даже удивительно, как красно-белые при таких внутренних противоречиях добились успеха в Лиге Европы. Когда жребий определил отечественный коллектив в группу с «Наполи», «Лестером» и «Легией», многие предполагали, что её ждёт борьба за третью строчку. Однако москвичи завоевали первую и напрямую попали в 1/8 финала. А главным героем в их составе стал вратарь Александр Селихов, отразивший пенальти в Англии и Польше. Именно его сейв на 98-й минуте матча в Варшаве позволил команде сохранить лидерство.

Зато на игры РПЛ выходил совсем другой «Спартак» — безвольный и апатичный. Десятикратные чемпионы России потерпели унизительное поражение от «Зенита» (1:7) и потеряли очки в противостояниях с «Нижним Новгородом», «Уфой» и «Арсеналом». Как результат — лишь девятое место с отставанием в семь очков от еврокубковой зоны.

Новые имена в РПЛ

Из других положительных моментов уходящего года стоит отметить появление в Премьер-лиге большого количества юных талантливых футболистов. Начало этой тенденции положило «Динамо». Возглавив команду, Сандро Шварц не побоялся сделать ставку на молодёжь, и это моментально сработало. Лидерами бело-голубых стали Арсен Захарян, Константин Тюкавин, Вячеслав Грулёв, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин. А летом компанию им составил приобретённый у «Рубина» Денис Макаров.

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Столь резкие изменения пошли москвичам только на пользу. В текущем розыгрыше национального первенства они являются главными конкурентами «Зенита» и показывают самый яркий футбол.

Под стать им «Крылья Советов», летом вернувшиеся в РПЛ. Самарцы ведут борьбу за попадание в еврокубки, а ключевую роль в команде играют Роман Ежов, Антон Зиньковский, Владислав Сарвели, Юрий Горшков и Данил Пруцев. Регулярно получает практику даже главный талант отечественного футбола Сергей Пиняев, которому в ноябре исполнилось 17 лет. Уже в декабре он забил дебютный мяч в РПЛ.

Пару молодых футболистов успел обкатать и Витория. При нём в «Спартаке» на постоянной основе стали выходить на поле Руслан Литвинов и Михаил Игнатов. Первый до того довольствовался выступлением за «Спартак-2» в ФНЛ, а второй после яркого дебюта тоже вынужден был защищать цвета фарм-клуба. Однако теперь оба являются лидерами красно-белых. В первую очередь, это касается Литвинова, который в опорной зоне составил дуэт с 21-летним Наилем Умяровым.

Наконец, нельзя не упомянуть невероятный прогресс Гамида Агаларова. Нападающий «Уфы», до того не забивший в РПЛ ни одного мяча, в нынешнем сезоне отличился 13 раз и лидирует в гонке бомбардиров турнира.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Успехи молодёжной сборной

Во многом следствием возрастающего доверия к отечественным футболистам в клубах стало первое с 2013 года попадание молодёжной сборной России в финальную стадию чемпионата Европы. Однако выступление там оставило противоречивые впечатления. С одной стороны, подопечные Михаила Галактионова начали с разгромной победы над Исландией (4:1), а с другой — ничего не сумели противопоставить Франции и Дании и не смогли выйти в плей-офф. От команды с Захаряном, Тюкавиным, Умяровым, Максименко, Макаровым, Игорем Дивеевым, Иваном Обляковым и Фёдором Чаловым в составе ждали большего.

Несмотря на это, Галактионов сохранил свой пост, и осенью обновлённая молодёжка взяла старт в квалификации Евро-2023. Серьёзная ротация на результатах не сказалась. В первых шести турах россияне одержали пять побед при одном поражении от Испании и делят с соперником первое место в группе. Более того, дома отечественному коллективу удалось взять реванш у «красной фурии» благодаря голу Тюкавина. А лучшим бомбардиром команды в отборочном цикле является Агаларов с четырьмя мячами.

Замена Прядкина Хачатурянцем

Не менее важным событием стала смена руководителя Премьер-лиги. Сергей Прядкин занимал свою должность с 2007-го, и казалось, он не оставит её ещё долго. Серьёзно ударила по позициям функционера пандемия коронавируса, во время которой лига максимально устранилась от принятия ключевых решений. В то же время набрал вес руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Его деятельность положительно оценивали многие менеджеры и тренеры, например Слуцкий.

В начале октября Прядкин добровольно сложил с себя полномочия, а его обязанности сначала на временной, а затем и на постоянной основе стал выполнять Хачатурянц, который при этом продолжил работать на прежнем месте.