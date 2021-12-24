Газизов: знаю, что есть интерес «Базеля» к Агаларову

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал об интересе других клубов к форварду Гамиду Агаларову.

«Я знаю, что интерес «Базеля» к Агаларову есть. Но в активную фазу мы пока не перешли», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Агаларов является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, он забил в 18 матчах 13 мячей. Его контракт с «Уфой» действует до конца 2022 года.

Напомним, что по итогам первой половины сезона уфимская команда занимает 15-е место, набрав 16 очков.

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