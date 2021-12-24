Ургант высмеял предложение штрафовать сборную России за плохую игру

Известный телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял предложение штрафовать футболистов сборной России за плохую игру.

«В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной России. Поднимем Россию! Можно, кстати, не только спортсменов штрафами обкладывать», — сказал Ургант.

Он также добавил, что можно штрафовать, если снял плохой ролик в TikTok или кино. По мнению Урганта, если сборная России проигрывает, то будет больше денег в бюджете страны.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина сыграют с Польшей 24 марта 2022 года в рамках стыковых матчей чемпионата мира в Катаре.

Ранее Иванов назвал «Спартак» командой года, а Виторию — тренером года.