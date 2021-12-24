Иванов назвал «Спартак» командой года, а Виторию — тренером года

Полузащитник «Уфы» Олег Иванов назвал московский «Спартак» командой года в чемпионате России.

«Командой года Иванов выбрал «Спартак», а тренером года — экс-наставника красно-белых Руя Виторию. Лучшим легионером стал Клаудиньо из «Зенита», а открытием года — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов», — сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. При этом команда с первого места вышла в плей-офф Лиги Европы. Руй Витория был уволен с поста главного тренера красно-белых, его заменил Паоло Ваноли.

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