Дворкович — о введении Fun ID: на трибунах станет спокойнее

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович высказался о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий.
Дворкович — о введении Fun ID: на трибунах станет спокойнее
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«Fan ID можно будет отобрать за проступки, но, надеюсь, действительно серьёзные. А на трибунах в результате должно стать спокойнее», — цитирует Дворковича ТАСС.

По его словам, важно помнить, что спортивные мероприятия посещают также семьи с детьми и пожилые люди. Поэтому важно избегать откровенного хулиганства, драк и прочих инцидентов. Фанатские сектора стадионов необходимо приводить в цивилизованное русло.

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования. Данный закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал введение Fan ID.

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