Мостовой — о введении Fan ID: сомнительное решение

Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал введение паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Однозначного ответа, конечно, нет. Сомнительное решение. Я когда узнал, что собираются их вводить, то немножко удивился. Если рассматривать этот проект с точки зрения введения каких-то ограничений для обеспечения безопасности, так как в непростое время живём, может быть, это правильно. Так получится быстрее выявлять нарушителей. Но, с другой стороны, мы все знаем, что на всех стадионах давно уже камеры висят чуть ли не на каждом кресле. Вычислить можно кого угодно. Но это всё равно ущемляет права болельщиков. И из этих соображений многие даже не хотят оформлять эти паспорта и собираются игнорировать посещение. Поэтому однозначного мнения нет: кто-то будет за, а кто-то против», — заявил Мостовой в беседе с RT.

«Я ничего не могу сказать, так как не понял: те, кто сделал этот закон, как они его аргументируют? В чём его преимущество? Они должны были сказать: «Вот мы создаём закон для того-то и для того-то. Будем штрафовать вот за это». А я пока этого не услышал. Непонятно, зачем они его ввели. Из-за пандемии? Это бред. Можно просто стадион закрыть и не пускать никого», — добавил он.

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования. Данный закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID.