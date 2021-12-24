Колосков: с введением Fan ID возникнут проблемы с посещаемостью футбола

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID для доступа на соревнования.

«В связи с введением Fan ID могут возникнуть проблемы с посещаемостью футбола. Не все готовы к тому, чтобы проходить эти лишние хлопоты с заполнением всяких бумаг, получением паспорта болельщика. Кто-то отнесётся с пониманием, кто-то, как фанаты «Зенита», проигнорирует это. У меня нет здесь чёткой позиции: я больше против, чем за», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что не видит пока никаких преимуществ в введении паспорта болельщика, тем более что никто толком не объяснил, как будет работать Fun ID.

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования. Данный закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» объявили об отказе от оформления Fan ID.