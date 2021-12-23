Фанаты «Зенита» объявили об отказе от оформления Fan ID

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Объединение болельщиков санкт-петербургского «Зенита» «Ландскрона» приняло решение отказаться от оформления Fan ID.
Фанаты «Зенита» объявили об отказе от оформления Fan ID
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщается в Telegram-канале объединения.

«Мы против этой необоснованной меры. Данные нововведения, продвигаемые при подмене понятий о комфорте и безопасности, являются непрозрачными, репрессивными и избыточными», — говорится в заявлении.

По мнению фанатов, подобные нововведения идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом.

Напомним, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее депутат Султан Хамзаев предложил идею поощрения добропорядочных болельщиков с Fan ID.

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