Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID

Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Об этом сообщает ТАСС. Данный закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.

17 декабря Государственная дума России на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).