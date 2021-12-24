Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID

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Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.
Совет Федерации одобрил закон о введении Fan ID
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС. Данный закон вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам.

17 декабря Государственная дума России на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, предписывающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

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