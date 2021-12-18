Матыцин: Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал принятие Госдумой закона о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).
Матыцин: Fan ID не создаст дополнительных препятствий болельщикам
  • Reuters

«Надеюсь, что введение Fan ID не создаст для болельщиков дополнительных препятствий и люди поймут, что это сделано во благо. Перечень соревнований, где будет применён Fan ID, пока не определён», — цитирует Матыцина ТАСС.

Нижняя палата 17 декабря приняла закон о введении паспорта болельщика. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорт можно будет через портал госуслуг. В нём будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о принятии закона о введении Fan ID.

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