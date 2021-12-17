Журова: допускаю, что Fan ID не будет распространяться на РПЛ

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о принятии закона о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

«Fan ID не будет обязательным, а то все очень обязательны к обязательности. Написано, что правительство выработает порядок и определит, какие стадионы и мероприятия потребуются к введению системы Fan ID. И может быть так, что это будут только международные соревнования. У нас такая система была на чемпионате мира, мы под этот вопрос меняли нормы», — цитирует Журову «Чемпионат».

Она отметила, что тогда законопроект носил временный характер, однако нужен постоянный закон о Fan ID, чтобы не было проблем с выполнением обязательств и проведением международных соревнований. Тем не менее парламентарий подчеркнула, что каждая федерация будет отдельно принимать решение по Fan ID.

«Обязательности в законе нет, только возможность. В теории Fan ID, может, и не будет распространяться на матчи РПЛ. Сейчас правительство проговорит с фанатским сообществом, может быть, скажут, что и не надо это на РПЛ. Я допускаю такое. Но для международных обязательств и соревнований Fan ID необходим», — добавила Журова.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через порталы госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.