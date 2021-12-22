Дзюба считает, что при Карпине больше не получит вызова в сборную России

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос о том, есть ли у него ощущение, что при главном тренере сборной России по футболу Валерии Карпине он не будет вызван в состав национальной команды.
Дзюба считает, что при Карпине больше не получит вызова в сборную России
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«Наверное, да. Я пришёл на нашу встречу с Валерием Карпиным с чистым сердцем и искренним желанием забыть всё. Мы пожали руки, он сказал, что топор войны зарыт. Я ему поверил. То, что случилось дальше, — это не моё решение. Вызывает или не вызывает в сборную, но определённое уважение должно быть. Не нужно стараться оскорбить или что-то сказать», — заявил в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» Дзюба.

Также 33-летний форвард объяснил, почему отказался от вызова в национальную команду в октябре.

«Когда он позвал, а я чувствовал, что не в форме, то зачем мне туда ехать? Говорят, я кого-то там испугался, конкуренции, это ладно, время всё рассудит», — добавил футболист.

История конфликта Карпина и Дзюбы тянется со времён их совместной работы в московском «Спартаке». В октябре форвард отказался от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира, сославшись на плохую форму. После этого главный тренер уже не вызывал его в национальную команду.

Ранее Дзюба критически высказался о журналистах.

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