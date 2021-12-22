Дзюба критически высказался о журналистах

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» не считает, что российская журналистика находится на должном уровне.
Дзюба критически высказался о журналистах
  • © Maksim Konstantinov / SOPA Image
  • Legion-Media

«Для себя я давно понял: бесполезно что-то доказывать определённым людям. Мне много чего хочется сказать порой, однако сдерживаюсь во многих вещах, ведь люди не привыкли к правде. Есть конструктивная критика, а есть разговоры ни о чём. Пройдёшь мимо журналистов — ты козёл, скотина и не ценишь их труд. Подойдёшь поболтать — уже болтун, рот не закрывается, хоть бы раз смолчал. Ну и как здесь быть? У нас если не забил, то безобразный матч, а забил — великолепный. Хотя ты можешь играть безобразно и забить мяч, а можешь великолепно действовать, но не забить. Вообще говорят, что у нас плохой футбол. А что, журналисты у нас какие-то космические? И всё остальное вокруг?» — сказал Дзюба в интервью YоuTube-каналу «Больше спорта».

Ранее Дзюба стал самым упоминаемым спортсменом России в СМИ по итогам года.

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