Дзюба стал самым упоминаемым спортсменом России в СМИ по итогам года

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба занял первое место в рейтинге самых упоминаемых отечественных спортсменов в российских СМИ по итогам 2021 года.

Об этом сообщается на сайте «Медиалогии».

Количество сообщений с упоминанием 33-летнего форварда составило 105 834.

Второе место по этому показателю занимает бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (63 807), а тройку самых упоминаемых замыкает теннисист Даниил Медведев, чемпион US Open (62 261).

Далее в топ-10 рейтинга — хоккеист Александр Овечкин, теннисист Андрей Рублёв, футболисты Алексей Миранчук, Александр Соболев, Александр Головин и Георгий Джикия, а также лыжник Александр Большунов.

Ранее полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев заявил, что Карпин и Дзюба должны разрешить недопонимание, если оно между ними есть.