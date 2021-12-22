Дзюба стал самым упоминаемым спортсменом России в СМИ по итогам года
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте «Медиалогии».
Количество сообщений с упоминанием 33-летнего форварда составило 105 834.
Второе место по этому показателю занимает бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (63 807), а тройку самых упоминаемых замыкает теннисист Даниил Медведев, чемпион US Open (62 261).
Далее в топ-10 рейтинга — хоккеист Александр Овечкин, теннисист Андрей Рублёв, футболисты Алексей Миранчук, Александр Соболев, Александр Головин и Георгий Джикия, а также лыжник Александр Большунов.
Ранее полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев заявил, что Карпин и Дзюба должны разрешить недопонимание, если оно между ними есть.