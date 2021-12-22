Черышев: Карпин и Дзюба должны разрешить недопонимание между собой, если оно есть

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Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев поделился мнением о конфликте между главным тренером национальной команды Валерием Карпиным и форвардом петербургского «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Черышев: Карпин и Дзюба должны разрешить недопонимание между собой, если оно есть
  • РИА Новости

«Если у них есть недопонимание, они должны решить это между собой. Думаю, что Дзюба — очень хороший футболист, который способен приносить пользу любой команде. Но решать тренеру, и мы должны его мнение уважать», — цитирует Черышева «Спорт-Экспресс».

В октябре Дзюба оказался в расширенном списке национальной команды, однако отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре он не попал в расширенный состав национальной команды. До этого у Дзюбы был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Ранее Дзюба рассказал, какие эмоции испытывает, когда следит за игрой сборной России по футболу по телевизору.

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