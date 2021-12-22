Дзюба: сердце кровью обливается, когда смотрю и понимаю, что я бы мог помочь сборной

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, какие эмоции испытывает, когда следит за игрой сборной России по футболу по телевизору.
Дзюба: сердце кровью обливается, когда смотрю и понимаю, что я бы мог помочь сборной
  • РИА Новости

«Если честно, конечно, сердце кровью обливается, когда смотрю и понимаю, что я бы мог помочь. Конечно, мне больно... Хочу играть за сборную, готов приехать. Я пришёл на встречу с Карпиным с чистым сердцем, с искренним желанием забыть всё. Он протянул мне руку и сказал, что топор войны зарыт. Я ему поверил», — сказал Дзюба в эфире подкаст-шоу «Больше спорта» от «Матч ТВ».

В октябре Дзюба оказался в расширенном списке национальной команды, однако отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды. До этого у Дзюбы был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Ранее Дзюба высказался о своём непопадании в сборную.

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