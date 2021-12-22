Дзюба: не мне решать, буду ли я в сборной

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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём непопадании в сборную России по футболу на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.
Дзюба: не мне решать, буду ли я в сборной
  • РИА Новости

«Буду ли я в сборной, не мне решать. Я хочу там быть, но не с такими подходами и выводами, как сейчас», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Он также вспомнил, как главный тренер сборной Валерий Карпин говорил, что его голы не считаются, когда команда проигрывает.

«Я что, должен и в защите играть, и забивать, а потом просить защитников, чтобы не пропускали? Получается, для одного одни критерии, для другого — другие. А должны быть для всех одинаковые», — добавил Дзюба.

В октябре Дзюба оказался в расширенном списке национальной команды, однако отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды. Прежде у Дзюбы был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Ранее Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу для примирения с Карпиным.

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