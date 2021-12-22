Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу для примирения с Карпиным

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос, готов ли он пойти на примирение с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковёрных игр», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Он отметил, что когда сборная побеждала, то его называли душой команды, а как только его перестали вызывать туда, то сразу пошли разговоры о том, как он портил атмосферу и был клоуном.

«Ну как это? Так не бывает», — подчеркнул 33-летний форвард.

В октябре Дзюба оказался в расширенном списке национальной команды, однако отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды. Прежде у Дзюбы был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Дзюба может остаться в «Зените» только с уменьшением зарплаты.