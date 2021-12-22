Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу для примирения с Карпиным

Короткая ссылка
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба ответил на вопрос, готов ли он пойти на примирение с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.
Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу для примирения с Карпиным
  • РИА Новости

«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковёрных игр», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Он отметил, что когда сборная побеждала, то его называли душой команды, а как только его перестали вызывать туда, то сразу пошли разговоры о том, как он портил атмосферу и был клоуном.

«Ну как это? Так не бывает», — подчеркнул 33-летний форвард.

В октябре Дзюба оказался в расширенном списке национальной команды, однако отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды. Прежде у Дзюбы был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что Дзюба может остаться в «Зените» только с уменьшением зарплаты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить