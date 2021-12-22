Дзюба заявил, что не против сделать шаг навстречу для примирения с Карпиным
- РИА Новости
«Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня всё вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Я к этому привык. Готов приехать в сборную — без всяких подковёрных игр», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».
Он отметил, что когда сборная побеждала, то его называли душой команды, а как только его перестали вызывать туда, то сразу пошли разговоры о том, как он портил атмосферу и был клоуном.
«Ну как это? Так не бывает», — подчеркнул 33-летний форвард.
В октябре Дзюба оказался в расширенном списке национальной команды, однако отказался от вызова, сославшись на плохую форму. В ноябре Дзюба не попал в расширенный состав национальной команды. Прежде у Дзюбы был конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным, когда они оба работали в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что Дзюба может остаться в «Зените» только с уменьшением зарплаты.