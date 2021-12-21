Metaratings: Дзюба может остаться в «Зените» только с уменьшением зарплаты

Петербургский «Зенит» и нападающий Артём Дзюба после новогодних каникул обсудят варианты продолжения сотрудничества.

Руководство команды с берегов Невы намерено предложить 33-летнему форварду активировать опцию продления контракта на один сезон с уменьшением заработной платы, сообщил Metaratings источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.

«Зенит» лидирует по итогам первой половины чемпионата в турнирной таблице. Второе место с отставанием в два очка занимает московское «Динамо».

Ранее «Зенит» объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Динамо».