Metaratings: Дзюба может остаться в «Зените» только с уменьшением зарплаты
- РИА Новости
Руководство команды с берегов Невы намерено предложить 33-летнему форварду активировать опцию продления контракта на один сезон с уменьшением заработной платы, сообщил Metaratings источник, знакомый с ситуацией.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает в июне 2022 года.
«Зенит» лидирует по итогам первой половины чемпионата в турнирной таблице. Второе место с отставанием в два очка занимает московское «Динамо».
Ранее «Зенит» объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Динамо».