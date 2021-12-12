РИА Новости: «Зенит» объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Динамо»

В петербургском «Зените» назвали причину непопадания нападающего Артёма Дзюбы в заявку на матч 18-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Динамо» в Москве.

Дзюба досрочно ушёл в отпуск из-за травм, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Telegram-канал ZenitCafe сообщает, что Дзюба в данный момент отдыхает с семьёй на Мальдивах.

«Зенит» (37 очков) в случае поражения от «Динамо» (35) пропустит бело-голубых на первое место в турнирной таблице.

Матч «Динамо» — «Зенит» пройдёт на поле «Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина» 12 декабря. Начало встречи — в 14:00 мск.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Форвард «Зенита» в сезоне-2021/22 в 17 матчах РПЛ забил десять голов. В шести играх Лиги чемпионов форвард не отметился полезными действиями.

Ранее сообщалось, что Дзюба и Азмун не попали в заявку «Зенита» на матч с «Динамо».