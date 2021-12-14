Назревшие перемены: как РПЛ избавляется от клейма «закрытой» лиги

Текущий сезон российской Премьер-лиги можно назвать переломным с точки зрения результативности. В первых 18 турах команды суммарно забили 384 мяча, что на 24 больше, чем в прошлом году на той же стадии турнира, и на 43 больше, чем в позапрошлом сезоне. Причём нулевые ничьи были зафиксированы лишь в десяти из 144 сыгранных матчей, а число команд, делающих ставку на атакующий футбол, постепенно увеличивается. Пример «Динамо», «Сочи» и «Крыльев Советов» показал, что добиваться результата можно, действуя первым номером и опираясь на молодёжь. Как РПЛ сделала шаг к избавлению от клейма «закрытой» лиги — в материале RT.

Болельщики привыкли считать РПЛ достаточно «закрытой» лигой, в которой надёжная игра в обороне всегда выходит на первый план. Этот тезис регулярно подтверждали команды из второй половины турнирной таблицы, которые, как правило, предпочитали «парковать автобус» у собственной штрафной, а впереди делали ставку на редкие контратаки. Прижилась в лиге и тактика с пятью защитниками, сделавшая чемпионат России ещё более скучным для зрителей.

Однако сезон-2021/22 можно назвать переломным в этом плане: Премьер-лига идёт по пути постепенного увеличения результативности. Всего в 144 матчах, уложившихся в 18 туров, команды забили 384 мяча. Для сравнения, в предыдущем розыгрыше к аналогичной отметке клубы отличились 360 раз, а в позапрошлом — 341.

Более того, редкостью в этом сезоне стали привычные для отечественного футбола нулевые ничьи. Их оказалось всего десять — первая была зафиксирована только в восьмом туре в противостоянии «Урала» и «Локомотива».

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При этом самым популярным пока является не счёт 1:0, как в прошлом сезоне (51 встреча из 240), а 2:1 (30 из 144). Другой ключевой показатель: лишь четыре участника турнира поражают ворота соперников в среднем один или меньше раз за игру: «Урал», «Нижний Новгород», «Уфа» и «Химки».

Важно, что ставку на атакующий футбол делает всё больше коллективов. К «Зениту» и «Краснодару» присоединилось «Динамо», которое при Сандро Шварце из скучной команды, заточенной на защиту, превратилось в один из самых симпатичных коллективов первенства. Несмотря на потерю целого ряда лидеров, не отступает от своей линии в «Сочи» и Владимир Федотов. Настоящим глотком свежего воздуха стали для болельщиков вернувшиеся в элиту «Крылья Советов». Не стремится закрываться у своих ворот «Ростов», забивший 30 мячей и занимающий по этому показателю третье место в РПЛ.

Тренеров, делающих ставку на глубокую оборону, напротив, стало меньше. Из наиболее очевидных примеров можно назвать только «Нижний Новгород» Александра Кержакова. Однако осторожность дебютанта Премьер-лиги объяснима, учитывая довольно скромный подбор футболистов.

А самое главное, игра первым номером позволяет участникам не просто радовать зрителей, но и приносит результат. Если видеть «Зенит» и «Краснодар» в топ-5 турнирной таблицы привычно, то второе место «Динамо» перед уходом на зимний перерыв — сюрприз. «Сочи», даже сильно изменившись летом, продолжает бороться за медали и располагается третьим. Наконец, «Крылья Советов» заслужили звание главного открытия сезона и также претендуют на попадание в еврокубки, обходя при этом в турнирной таблице гораздо более статусные «Спартак» и «Рубин».

При этом указанные выше клубы не располагают серьёзными средствами и не могут позволить себе тратить по несколько десятков миллионов евро за трансферное окно, как, например, петербуржцы. Для сравнения, «Динамо» 2,5 года назад заплатило €20 млн за Максимилиана Филиппа, совершив рекордный трансфер в своей истории. Но с приходом в клуб Шварца и Желько Бувача концепция изменилась.

Теперь бело-голубые если и отдают деньги, то за футболистов с хорошей перспективой роста. Так перебрался в столицу из «Рубина» Денис Макаров за €7,5 млн. Кроме того, москвичи сделали ставку на собственную талантливую молодёжь, и она сработала моментально. В прошлом сезоне ярко сверкнули сразу несколько исполнителей. В текущем они, вопреки опасениям, не сбавили к себе требований. Арсен Захарян набрал девять (4 + 5) баллов по системе «гол + пас» в РПЛ и регулярно вызывается в сборную России. Константин Тюкавин отличился шесть раз во всех турнирах и тоже дебютировал в национальной команде, а Вячеслав Грулёв забил столько же, но только в чемпионате страны. Наконец, плотно закрепился в опорной зоне перешедший из «Уфы» за небольшие деньги Даниил Фомин. К удачным трансферам можно отнести и 22-летнего поляка Себастьяна Шиманьски, делящего третье место в лиге с Матео Кассьеррой по количеству очков за результативность — 11.

Не боятся делать ставку на молодёжь и в Самаре. Игорь Осинькин, перебравшийся в «Крылья Советов» из «Чертаново» и забравший с собой нескольких талантливых исполнителей, с ходу вернул команду в Премьер-лигу. Многие предрекали ей борьбу за выживание, но «Крылья» посрамили скептиков, уйдя на зимний перерыв в трёх очках от еврокубковой зоны. При этом главный тренер не отказался от фирменного атакующего футбола.

И самарцы дают результат, не имея дорогостоящих звёзд (по данным портала Transfermakt, они располагают лишь 12-м по стоимости составом в лиге). Зато футболисты в «Крыльях» сами обретают этот статус. Молодые Роман Ежов, Иван Сергеев и Владислав Сарвели проводят дебютный сезон в РПЛ, но на троих забили в матчах чемпионата 14 мячей, что больше, чем у всего «Урала» (12). Плюс Сергеев выполнил четыре результативные передачи, а Ежов — три. Отлично сыгрался с ними Антон Зиньковский, который ранее имел опыт выступления в Премьер-лиге в составе коллектива из Самары.

«Сочи» летом серьёзно изменился. Покинули команду лучший бомбардир Антон Заболотный, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин. Но Федотову удалось моментально встроить в игру новичков. Матео Барац и Родригао теперь незаменимы в центре обороны, а Кассьерра — в атаке. На счету колумбийского форварда, за которого клуб заплатил всего €1,2 млн, уже значатся восемь голов в РПЛ.

Эти примеры показывают, что для достижения успеха важно не наличие звёзд, а тренерские идеи и философия. Поэтому Шварц и Осинькин лепят сильные команды из молодых исполнителей (Федотов — из игроков чуть постарше), среди которых как легионеры, так и россияне.

Важнее же всего, что удачное выступление «Динамо», «Крыльев Советов» и «Сочи» демонстрирует: в РПЛ добиваться результата можно, не только действуя вторым номером, но и делая ставку на открытый футбол.

Другие клубы, изучив опыт коллег, сделают выводы. Это уже видно на примере «Уфы» и «Химок», которые пытаются перестраиваться под руководством Алексея Стукалова и Игоря Черевченко соответственно, хотя оба располагают очень скромным подбором подопечных. Да и некогда ориентированный на оборону «Ахмат» с Андреем Талалаевым во главе поднялся на десятое место по показателю среднего владения мячом (49,3%) и ведёт борьбу за попадание в еврокубки.

Происходящий перелом также свидетельствует о том, что до РПЛ, наконец, докатились веяния, которые в последние годы будто обходили её стороной. Это приводило к тому, что отечественные команды в еврокубках уступали соперникам из средних европейских первенств, которые делали ставку на современный атакующий футбол, а не стремились закрыться на своей половине.

В этом плане чемпионату на пользу могут пойти и реформы, предложенные компанией Hypercube, в частности деление на две восьмёрки. Ведь оказавшись в низшей из них, менее сильные коллективы будут вынуждены встречаться с равными себе и, соответственно, получат возможность действовать первым номером: у них больше не будет необходимости делать вынужденную ставку на оборону, как в противостояниях с грандами. Это поможет ещё больше повысить результативность и навсегда избавить РПЛ от клейма «закрытой» лиги.