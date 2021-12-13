Слуцкий рассказал, в каком случае российский футбол может выйти из кризиса

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий назвал причины низкого уровня российского футбола, а также рассказал, как выйти из кризиса.

«У российского футбола есть единственный шанс подняться — это признать... что он на низком уровне, что мы неконкурентоспособны на уровне клубов и национальных сборных, что вопрос не в Черчесове, Слуцком или Зобнине, который пас не туда отдал, а он гораздо объёмнее. Когда у меня спрашивают, почему российский футбол находится на низком уровне, я всегда привожу несколько очень простых примеров. В Витессе, в котором я работал, население города — 100 тыс. человек. У них на отбор девятилетних мальчишек приходят 500 детей. А когда я провожу отбор в свою бесплатную школу в миллионном Волгограде, у меня 500 детей приходят по девяти возрастам. Когда у любого исландца есть в шаговой доступности полноразмерный манеж, а у нас — на трёх четвертых территории страны дети с октября по апрель занимаются в зале 20×40. У нас нет условий, инфраструктуры, детских тренеров, и у нас даже нет у ребёнка таких гиперпотребностей этим футболом заниматься. Потому, конечно, мы слабее», — заявил тренер в интервью Ксении Собчак.

Леонид Слуцкий является основателем бесплатной детской футбольной школы, которая функционирует в его родном городе — Волгограде.

Ранее Макаров выразил мнение, что Слуцкому нужно дать время в «Рубине».