Макаров считает, что Слуцкому нужно дать время в «Рубине»
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«Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла», — цитирует Макарова «Чемпионат».
Он также добавил, что команда новая, нужны сборы, чтобы футболисты поняли установки. По мнению Макарова, во второй половине сезона «Рубин» будет играть по-другому.
По итогам первого круга чемпионата России «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Ранее Слуцкий заявил, что Салихова — явление в российском футболе, она взорвала все устои.