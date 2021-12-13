Макаров считает, что Слуцкому нужно дать время в «Рубине»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился мнением о будущем главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Болельщики просят убрать Слуцкого? Для чего убирать Слуцкого? Не вижу смысла», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Он также добавил, что команда новая, нужны сборы, чтобы футболисты поняли установки. По мнению Макарова, во второй половине сезона «Рубин» будет играть по-другому.

По итогам первого круга чемпионата России «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

Ранее Слуцкий заявил, что Салихова — явление в российском футболе, она взорвала все устои.