Слуцкий: Салихова — явление в российском футболе, она взорвала все устои

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о Зареме Салиховой, гражданской жене владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.
Слуцкий: Салихова — явление в российском футболе, она взорвала все устои
  • © Stupnikov Alexander / spartak.com
  • globallookpress.com

«Салихова — явление в российском футболе. Она взорвала все устои, которые могут быть. По мне, это очень круто», — сказал Слуцкий в YouTube-программе «Осторожно: Собчак».

Он добавил, что благодаря Зареме Салиховой у «Спартака» пополнилась фанатская база.

Напомним, что весной Салихова покинула совет директоров клуба из-за нежелания видеть на посту тренера «Спартака» Руя Виторию. В своём Telegram-канале девушка также писала разоблачающие вещи о руководстве «Спартака».

Ранее Тюкавин рассказал, что мечтает стать чемпионом с «Динамо» в ближайшие два года.

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