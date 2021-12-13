Тюкавин: мечтаю стать чемпионом с «Динамо» в ближайшие два года

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«С этим «Зенитом» можно бороться. У нас нет гегемонии, как в Германии. Я мечтаю стать чемпионом в составе «Динамо» в ближайшие два года», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

В 18-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом» (1:1).

По итогам первой половины сезона «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате «Зенит», на счету которого 38 очков.

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