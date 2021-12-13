Слуцкий высказался о конфликте между Дзюбой и Карпиным

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал конфликт между форвардом Артёмом Дзюбой и наставником сборной России Валерием Карпиным.

«Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, а он определённых модельных характеристик, то он делает всё правильно», — сказал Слуцкий в YouTube-программе «Осторожно: Собчак».

Он также добавил, что находится в прекрасных отношениях с Артёмом Дзюбой.

Напомним, что футболист отказался от приглашения в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022. Карпин позже не стал включать Дзюбу в состав национальной команды. При этом тренер подтвердил наличие конфликта с игроком.

Ранее сообщалось, что Витория может остаться главным тренером «Спартака».