«Матч ТВ»: Витория может остаться главным тренером «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория может сохранить свой пост в столичном клубе.
«Матч ТВ»: Витория может остаться главным тренером «Спартака»
  • © spartak.com

По информации канала «Матч ТВ», Витория будет возглавлять команду во второй половине сезона. Португальского специалиста хотят видеть во главе красно-белых некоторые руководители клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» собирается пригласить на пост наставника команды итальянца Паоло Ваноли. Он был помощником Антонио Конте в сборной Италии, «Интере» и «Челси».

Напомним, что Витория привёл «Спартак» к первому месту в группе С Лиги Европы. Таким образом, красно-белые сыграют в плей-офф турнира, жеребьёвка пройдёт 13 декабря.

Ранее стало известно, что «Уфа» обжалует судейство в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом».

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