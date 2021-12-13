«Уфа» обжалует судейство в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом»
- © fcufa.pro
«Мы подадим протест в ЭСК. Но это же бесполезно, всем это ясно. Что толку от этого? Что поменяется? Если бы эти протесты что-то меняли», — цитирует генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова РИА Новости.
Напомним, что «Локомотив» обыграл «Уфу» в матче 18-го тура РПЛ со счётом 2:0. Таким образом, железнодорожники набрали 28 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» имеет 16 очков и идёт 15-й.
Ранее Фёдор Смолов не стал рассказывать об атмосфере в «Локомотиве».