Смолов — об атмосфере в «Локо»: не могу ответить на этот вопрос

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Российский форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал об атмосфере в столичном клубе.
Смолов — об атмосфере в «Локо»: не могу ответить на этот вопрос
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«Не могу ответить на этот вопрос», — ответил Смолов на вопрос об атмосфере в команде.

Он также не захотел отвечать на вопрос об отношениях с новым главным тренером «Локомотива» Маркусом Гисдолем.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Уфу» со счётом 2:0 в 18-м туре РПЛ. Таким образом, железнодорожники уходят на зимний перерыв, находясь на пятой позиции турнирной таблицы (28 очков).

Ранее Гилерме заявил, что в будущем Худяков может стать вторым Акинфеевым.

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