Гилерме: в будущем Худяков может стать вторым Акинфеевым

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Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о перспективах своего одноклубника Даниила Худякова.
Гилерме: в будущем Худяков может стать вторым Акинфеевым
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«Как мне игра Худякова? Он отличный парень. В будущем он может стать вторым Акинфеевым. Почему бы и нет?» — цитирует Гилерме «РБ Спорт».

17-летний Худяков является воспитанником железнодорожников. В составе основной команды он отыграл восемь матчей, в которых четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что «Локомотив» в матче 18-го тура РПЛ обыграл «Уфу» со счётом 2:0. По итогам первой половины сезона команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

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