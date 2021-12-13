Быстров: Дзюба же не псих, чтобы уезжать из «Зенита» на Мальдивы без разрешения

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Владимир Быстров прокомментировал отъезд форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на Мальдивы перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:1).

«Дзюба же не псих, чтобы уезжать из «Зенита» без разрешения в тёплые страны? Наверное, это решение как-то согласовывалось с Семаком», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Он также добавил, что если бы Дзюба уехал без разрешения, то уже стало бы известно о санкциях за нарушение дисциплины.

Напомним, что Дзюба не принял участия в центральном матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» из-за травмы (1:1). В интернете также появилась фотография футболиста с отдыха на Мальдивах.

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