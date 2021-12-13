Быстров: Дзюба же не псих, чтобы уезжать из «Зенита» на Мальдивы без разрешения

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Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Владимир Быстров прокомментировал отъезд форварда «Зенита» Артёма Дзюбы на Мальдивы перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (1:1).
Быстров: Дзюба же не псих, чтобы уезжать из «Зенита» на Мальдивы без разрешения
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Дзюба же не псих, чтобы уезжать из «Зенита» без разрешения в тёплые страны? Наверное, это решение как-то согласовывалось с Семаком», — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Он также добавил, что если бы Дзюба уехал без разрешения, то уже стало бы известно о санкциях за нарушение дисциплины.

Напомним, что Дзюба не принял участия в центральном матче 18-го тура РПЛ с «Динамо» из-за травмы (1:1). В интернете также появилась фотография футболиста с отдыха на Мальдивах.

Ранее Смолов заявил, что рад, что не увидит журналистов до февраля.

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