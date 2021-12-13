Смолов: слава богу, что не увижу журналистов до февраля

Российский форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от завершения первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Слава богу», — заявил футболист на вопрос о том, что не увидит журналистов до февраля.

Он также отказался подводить итоги первого тура чемпионата России.

«Подведём после 30-го тура», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Уфу» со счётом 2:0 в 18-м туре РПЛ. Таким образом, железнодорожники уходят на зимний перерыв, находясь на пятой позиции турнирной таблицы (28 очков).

Ранее Бубнов заявил, что «Спартак» на волне позитива и что успех в ЛЕ должен воодушевить.