Смолов: слава богу, что не увижу журналистов до февраля

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Российский форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от завершения первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).
Смолов: слава богу, что не увижу журналистов до февраля
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Слава богу», — заявил футболист на вопрос о том, что не увидит журналистов до февраля.

Он также отказался подводить итоги первого тура чемпионата России.

«Подведём после 30-го тура», — цитирует Смолова «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Уфу» со счётом 2:0 в 18-м туре РПЛ. Таким образом, железнодорожники уходят на зимний перерыв, находясь на пятой позиции турнирной таблицы (28 очков).

Ранее Бубнов заявил, что «Спартак» на волне позитива и что успех в ЛЕ должен воодушевить.

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