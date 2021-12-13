Бубнов: «Спартак» на волне позитива, успех в ЛЕ должен воодушевить

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Спартак» на волне позитива, успех в Лиге Европы должен воодушевить. У «Сочи» с турнирной точки зрения мотивация выше — есть шанс отправиться на зимний перерыв в тройке», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.

При этом он отметил, что сочинская команда выглядит стабильнее и лучше атакует.

12 декабря «Сочи» примет на своём поле «Спартак» в рамках 18-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:00 мск.

Сочинский клуб находится на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Спартак» — на девятом месте (23 очка).

Ранее Симеоне заявил, что ему нравится футбол «Реала».