Бубнов: «Спартак» на волне позитива, успех в ЛЕ должен воодушевить
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- © Nataliya Kondratenko
«Спартак» на волне позитива, успех в Лиге Европы должен воодушевить. У «Сочи» с турнирной точки зрения мотивация выше — есть шанс отправиться на зимний перерыв в тройке», — цитирует Бубнова Sportbox.ru.
При этом он отметил, что сочинская команда выглядит стабильнее и лучше атакует.
12 декабря «Сочи» примет на своём поле «Спартак» в рамках 18-го тура РПЛ. Начало матча — в 19:00 мск.
Сочинский клуб находится на шестой позиции в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Спартак» — на девятом месте (23 очка).
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