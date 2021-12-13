Симеоне: мне нравится футбол «Реала»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча с «Реалом» в рамках 17-го тура испанской Примеры (0:2).

«Реал» выиграл справедливо. Он очень хорош, силён, их футбол мне очень нравится. Анчелотти вернулся, чтобы хорошо выполнять свою работу, с чем он и справляется», — цитирует Симеоне Marca.

Напомним, что «Реал» обыграл «Атлетико» в 17-м туре Примеры со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио.

Таким образом, «сливочные» продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 42 очка. «Матрасники» — на четвёртой позиции (29 очков).

Ранее пресс-служба «Аталанты» отреагировала на забитый мяч российского полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Вероны».