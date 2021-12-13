Пресс-служба «Аталанты» — о голе Миранчука: сладкий и заслуженный момент
«Сладкий и заслуженный момент! Вперёд, Алексей!» — написала пресс-служба клуба в Instagram.
Напомним, что Миранчук появился в стартовом составе «Аталанты» впервые с 18 сентября и помог своей команде добыть победу, забив первый мяч в нынешнем сезоне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Бергамо.
Таким образом, «Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Верона» идёт 11-й и имеет 23 очка.
Ранее первый тренер Миранчука после гола россиянина назвал Гасперини «рогатым» тренером.