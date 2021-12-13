Пресс-служба «Аталанты» — о голе Миранчука: сладкий и заслуженный момент

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Пресс-служба «Аталанты» отреагировала на забитый мяч российского полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Вероны» в матче 17-го тура итальянской футбольной Серии А.

«Сладкий и заслуженный момент! Вперёд, Алексей!» — написала пресс-служба клуба в Instagram.

Напомним, что Миранчук появился в стартовом составе «Аталанты» впервые с 18 сентября и помог своей команде добыть победу, забив первый мяч в нынешнем сезоне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Бергамо.

Таким образом, «Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Верона» идёт 11-й и имеет 23 очка.

Ранее первый тренер Миранчука после гола россиянина назвал Гасперини «рогатым» тренером.

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