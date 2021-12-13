Первый тренер Миранчука после гола россиянина назвал Гасперини «рогатым» тренером

Александр Воронков, первый тренер российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на мяч игрока в ворота «Вероны» в матче 17-го тура итальянской футбольной Серии А.

«Лёха вообще красавчик. Не понимаю, чего он Гасперини не нравится — ни себе, ни людям. Какой-то «рогатый», негибкий тренер. Лёша может же и доказывает свой уровень. Ему надо давать регулярно хотя бы тайм, а потом делать выводы», — цитирует Воронкова Sport24.

По его мнению, игроку нужно срочно уходить из коллектива из Бергамо, так как его вообще не выпускают, а по своему уровню он заслуживает хотя бы выходить регулярно на один тайм. Он отметил, что Миранчук вполне может играть во второй пятёрке Серии А.

«Желаю скорейшего выздоровления Антону. Надеюсь, он вернётся на свой прежний уровень. А Лёше желаю скорейшего перехода. Чуда уже не произойдёт», — добавил специалист.

Миранчук появился в стартовом составе «Аталанты» впервые с 18 сентября и помог добыть победу (2:1), забив свой первый мяч в нынешнем сезоне.

Ранее экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил Миранчука с голом в матче «Аталанты» и «Вероны».