Сёмин поздравил Миранчука с голом в матче «Аталанты» и «Вероны»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на мяч российского полузащитника Алексея Миранчука в ворота «Вероны» в матче 17-го тура итальянской футбольной Серии А.

«Поздравляю Лёшу с забитым голом, он молодец. Думаю, он дал основания Гасперини поставить его в стартовый состав по своей работе на тренировках. Это самое главное. Но в целом сейчас говорить не о чем, он сыграл только одну игру в старте, не надо сейчас ни в коем случае его перехваливать, бить в фанфары, это нормальная рабочая ситуация», — цитирует Сёмина Sport24.

По его мнению, для Миранчука важно продолжать в том же духе, а решение по своему будущему россиянин должен принимать сам и никого не слушать.

«Нужно подумать, где ты выдержишь конкуренцию, где можешь не выдержать, где по стилю тебе подходит команда, где нет, где тренер имеет подходящее тебе направление, а где неподходящее. Так что здесь много нюансов, поэтому ему не нужно слушать никаких советов», — добавил Сёмин.

Миранчук появился в стартовом составе «Аталанты» впервые с 18 сентября и помог добыть победу (2:1), забив свой первый мяч в нынешнем сезоне.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему Миранчук получает мало игрового времени в «Аталанте».

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