Гасперини объяснил, почему Миранчук получает мало игрового времени в «Аталанте»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре российского полузащитника своей команды Алексея Миранчука в матче Серии А с «Вероной» (2:1).

«Я не перестаю повторять, что у нас все футболисты хороши. Сегодня отлично сыграл Алексей Миранчук. Проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Это наша ошибка при комплектации состава. Но у нас сплочённая группа, сегодня мы одержали большую победу», — цитирует тренера Tuttomercatoweb.

Миранчук появился в стартовом составе команды впервые с 18 сентября и помог добыть победу, забив свой первый мяч в нынешнем сезоне.

Ранее Юрий Сёмин отреагировал на игру Миранчука в матче с «Вероной».