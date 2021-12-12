Гасперини объяснил, почему Миранчук получает мало игрового времени в «Аталанте»
- Reuters
«Я не перестаю повторять, что у нас все футболисты хороши. Сегодня отлично сыграл Алексей Миранчук. Проблема в том, что он любит играть на той же позиции, что и Малиновский с Иличичем. Это наша ошибка при комплектации состава. Но у нас сплочённая группа, сегодня мы одержали большую победу», — цитирует тренера Tuttomercatoweb.
Миранчук появился в стартовом составе команды впервые с 18 сентября и помог добыть победу, забив свой первый мяч в нынешнем сезоне.
Ранее Юрий Сёмин отреагировал на игру Миранчука в матче с «Вероной».