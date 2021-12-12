Сёмин отреагировал на игру Миранчука в матче с «Вероной»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на первый забитый в сезоне мяч российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я хочу, чтобы он продолжал хорошо работать и убеждать тренера в тренировочном процессе. Гасперини предоставил Миранчуку шанс. Футболист эту возможность использовал. Но сезон ещё долгий. Сейчас необходимо поздравить его. Теперь Миранчуку надо так же упорно работать. Этот матч ни о чём не говорит. В данной ситуации он молодец», — заявил Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Миранчук вышел в стартовом составе матча с «Вероной» (2:1) в рамках 17-го тура Серии А и сумел отметиться забитым мячом.

Ранее гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Верону» в матче Серии А.