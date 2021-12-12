Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Верону» в матче Серии А

Короткая ссылка
В рамках 17-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала выездную победу над «Вероной».
Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Верону» в матче Серии А
  • Reuters

Встреча, проходившая на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне, завершился победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Аталанты» забивали Алексей Миранчук и Тён Копмейнерс. У хозяев отличился Джованни Симеоне.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 78 минут, отличившись забитым мячом.

«Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Верона» идёт 11-й и имеет 23 очка.

Ранее сообщалось, что Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить