Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Верону» в матче Серии А
- Reuters
Встреча, проходившая на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне, завершился победой гостей со счётом 2:1.
В составе «Аталанты» забивали Алексей Миранчук и Тён Копмейнерс. У хозяев отличился Джованни Симеоне.
Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 78 минут, отличившись забитым мячом.
«Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Верона» идёт 11-й и имеет 23 очка.
Ранее сообщалось, что Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту».