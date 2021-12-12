Гол Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Верону» в матче Серии А

В рамках 17-го тура итальянской Серии А «Аталанта» одержала выездную победу над «Вероной».

Встреча, проходившая на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне, завершился победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Аталанты» забивали Алексей Миранчук и Тён Копмейнерс. У хозяев отличился Джованни Симеоне.

Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 78 минут, отличившись забитым мячом.

«Аталанта» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Верона» идёт 11-й и имеет 23 очка.

Ранее сообщалось, что Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту».