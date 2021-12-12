Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту»

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился первым голом в текущем сезоне.
Миранчук впервые в сезоне забил за «Аталанту»
  • Reuters

Россиянин отличился на 37-й минуте с передачи Джузеппе Пеццеллы в матче 17-го тура итальянской Серии А с «Вероной».

Причём для Миранчука это ещё и первая игра в стартовом составе «Аталанты» в этом сезоне.

Всего в этом сезоне 26-летний игрок десять раз выходил на поле в составе коллектива из Бергамо, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи, что Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно.

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