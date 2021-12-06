Сёмин: Миранчук должен определиться сам со своим будущим

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал слухи, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Сёмин: Миранчук должен определиться сам со своим будущим
  • © LiveMedia/Francesco Scaccianoce
  • globallookpress.com

«Алексей должен сам принять решение и определить для себя, надо ли ему уходить в аренду или оставаться в «Аталанте». Он должен определиться сам, тогда это будет правильно», —цитирует Сёмина РИА Новости.

В нынешнем сезоне на счету россиянина девять матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в «Сассуоло» как часть сделки по Бога.

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