Сёмин: Миранчук должен определиться сам со своим будущим
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«Алексей должен сам принять решение и определить для себя, надо ли ему уходить в аренду или оставаться в «Аталанте». Он должен определиться сам, тогда это будет правильно», —цитирует Сёмина РИА Новости.
В нынешнем сезоне на счету россиянина девять матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в «Сассуоло» как часть сделки по Бога.