Calciomercato: Миранчук может перейти в «Сассуоло» как часть сделки по Бога
- globallookpress.com
Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, за 24-летнего ивуарийца «Сассуоло» надеется получить €15—18 млн. С помощью россиянина «Аталанта» намерена перекрыть часть этой суммы. Портал утверждает, что клуб «Сассуоло» положительно оценивает такой вариант сделки, однако пока не дал окончательный ответ.
Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Его соглашение действует до 30 июня 2024-го. В нынешнем сезоне Миранчук провёл семь матчей в Серии А и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Наполи» проиграл «Аталанте» в матче Серии А.