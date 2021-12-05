Calciomercato: Миранчук может перейти в «Сассуоло» как часть сделки по Бога

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может стать частью сделки по переходу в команду вингера «Сассуоло» Жереми Бога.
Calciomercato: Миранчук может перейти в «Сассуоло» как часть сделки по Бога
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Calciomercato. По информации источника, за 24-летнего ивуарийца «Сассуоло» надеется получить €15—18 млн. С помощью россиянина «Аталанта» намерена перекрыть часть этой суммы. Портал утверждает, что клуб «Сассуоло» положительно оценивает такой вариант сделки, однако пока не дал окончательный ответ.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Его соглашение действует до 30 июня 2024-го. В нынешнем сезоне Миранчук провёл семь матчей в Серии А и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Наполи» проиграл «Аталанте» в матче Серии А.

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